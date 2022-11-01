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Fenerbahçe'ye Arda Güler şoku: Teklifi reddedildi

Fenerbahçe, yükselen değeri Arda Güler'in bonservisi için teklif yaptı ama beklemediği bir cevapla karşılaştı

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 21:14
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Fenerbahçe'de flaş Arda Güler gelişmesi

Fenerbahçe'ye Arda Güler şoku: Teklifi reddedildi
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Fenerbahçe, genç futbolcu Arda Güler'i 3 yıl önce Gençlerbirliği'nden 400 bin lira ve yüzde 20 pay karşılığında transfer etmişti.

Arda Güler'in geçen 3 yıl içinde değeri katlanarak arttı. Hatta Avrupa'nın dev kulüplerinin de transfer listesine girmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin bunun üzerine kalan yüzde 20'yi de almak için Gençlerbirliği'ne teklif yaptığı ancak bunun reddedildiği ortaya çıktı.

Gençlerbirliği'nin Arda'nın çok yüksek bedellere transfer olacağını planladığı, bu nedenle de yüzde 20'lik hakkından vazgeçmediği ileri sürüldü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu hamlenin ardından maddi olarak zor günler geçiren Gençlerbirliği başkanı Niyazi Akdaş'la görüşme kararı aldığı iddia edildi.

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