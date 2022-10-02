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Dolmabahçe'de Arda Güler'e Beşiktaşlı taraftarlardan flaş tepki

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin başlamasına dakikalar kala sahaya çıkan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler şaşırdı.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 20:19
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Beşiktaş taraftarından, Arda Güler'e büyük ilgi vardı İnönü'de

Dolmabahçe'de Arda Güler'e Beşiktaşlı taraftarlardan flaş tepki
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Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Beşiktaş deplasmanında siyah-beyazlı taraftarların ilgisine olumlu yönde karşılık verdi.

Arda Güler ısınma sonrası, Beşiktaşlı taraftarların ricası üzerine taraftarlarla tek tek fotoğraf çektirdi.

Sarı-lacivertli genç futbolcu, bu hareketinin ardından yedek kulübesinin hemen yakınındaki Beşiktaş taraftarlarından alkış aldı.

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