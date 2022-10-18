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  • Maç öncesi Arda Güler'in kadın polis memuruna sarıldığı anlar gündem oldu. Gerçeği öğrenenler gözyaşlarına hakim olamadı

Maç öncesi Arda Güler'in kadın polis memuruna sarıldığı anlar gündem oldu. Gerçeği öğrenenler gözyaşlarına hakim olamadı

Fenerbahçe'de Arda Güler, Ankaragücü ile oynayacakları maç öncesi sahaya çıktığında polis olan teyzesiyle hasret giderdi.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 10:29
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Herkes Ankaragücü Fenerbahçe maçı öncesi Arda Güler'in kadın polis memuruyla kucaklaşma anını konuşuyor. Gerçeği öğrenenler önce şaşırdı sonra gözleri doldu

Maç öncesi Arda Güler'in kadın polis memuruna sarıldığı anlar gündem oldu. Gerçeği öğrenenler gözyaşlarına hakim olamadı
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Genç yıldız gördükten sonra büyük bir mutluluk yaşadığı teyzesine uzun uzun sarıldı. O anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.

Sarı-lacivertlilerde Arda Güler karşılaşma öncesi polis olan teyzesiyle yürek ısıtan anlar yaşadı.

Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmada Jorge Jesus tarafından ilk 11'de şans verilmeyen Arda Güler, maç öncesi Eryaman Stadı'nda görevli polis olan teyzesiyle hasret giderdi.

Teyzesine uzun uzun sarılan genç yıldızın o anları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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