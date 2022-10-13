Fenerbahçe'de Arda Güler sürprizi. Jorge Jesus'tan flaş karar

Fenerbahçe'nin AEK Larnaca ile karşı karşıya geleceği maçın 11'leri belli oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus AEK Larnaca maçı kadrosunda sürpriz bir karar aldı.
Uzun süre 11'de şans bulamayan Arda Güler, AEK Larnaca maçına ilk 11'de başlayacak.
Genç oyuncu, 11 Ağustos'taki Slovacko maçından sonra ilk kez 11'de yer alacak.
İşte maçın ilk 11'leri;
AEK Larnaka: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo Ledes, Faraj, Mamas, Sanjurjo, Altman, Trickovski
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Lincoln Henrique, Alioski, Arda Güler, Rossi, Pedro
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