Fenerbahçe'de flaş gelişme

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 7 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Çotanak Spor Kompleksi’nde Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11’de görev alan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı lacivertli takım da flaş bir de gelişme yaşandı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir antrenmanlara çıkamayan Enner Valencia'nın iyileştiği belirtildi.

Valencia da takımın antrenmanına katıldı.