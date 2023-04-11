﻿Flamengo'nun gözü Jesus'ta

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Flamengo, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile temasa geçti.



TELEFON AÇTI

SBT Rio'dan Vene Casagrande'nin haberine göre; Flamengo İkinci Başkanı Marcos Braz, Jorge Jesus'a telefon açtı. Brezilyalı idareci, Jorge Jesus'a teknik direktörlük teklifini iletti. Görüşmeleri, daha önce de 68 yaşındaki teknik adamı kulübe getiren Marcos Braz'ın sürdüreceği kaydedildi.



ALİ KOÇ YENİLEMEK İSTİYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Jorge Jesus'a sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatma teklifini iletmişti.

Jorge Jesus, VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Başkan, devam etmemi istediğini belirtti. Sezon bittiğinde oturur kararını veririz demiştim. Şubat ayında kendisiyle bu konuyu konuşmaya başlamıştık. Şu anda ligin bitmesine iki ay kaldı. Bunu konuşmanın doğru bir zaman olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

Jesus, Fenerbahçe teknik direktörü olarak bu sezon 41 maça çıktı. 28 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Portekizli, 2.22 puan ortalamasına sahip oldu.