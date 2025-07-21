Fenerbahçe'de gözler satış rekorunda! Takımın yıldızı gidiyor

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri'ye Suudi Arabistan'dan talip çıktı. Suudi Pro Ligi'nde mücadele eden Al Qadsiah, Youssef En Nesyri için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

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YOUSSEF EN-NESYRI TARİHE GEÇEBİLİR

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon euroya transfer ettiği Youssef En-Nesyri için 40 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Al Qadsiah'ın bu rakama çıkabileceği belirtiliyor. Golcü oyuncu, bu rakama satıldığı takdirde Süper Lig tarihinin en pahalı oyuncu satışı olacak.

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Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olan 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli forma altında çıktığı 52 resmi maçta 30 gol atarken, 7 de asist yapmıştı.

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