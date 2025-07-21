Taraftar Osimhen'e karşılık onu istiyordu! Mourinho'dan taraftarları heyecanlandıran Viktor Gyökeres açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Taraftar Osimhen'e karşılık onu istiyordu! Mourinho'dan taraftarları heyecanlandıran Viktor Gyökeres açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Uniao de Leiria maçının ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, taraftarların transfer edilmesini çok istediği yıldız golcü Viktor Gyökeres için de adeta fitili yakacak sözler sarf etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Uniao de Leiria'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz basınından Sport TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

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"BENFICA İLE EŞLEŞME İHTİMALİMİZ VAR"

Portekiz futbolunu yakından takip ettiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, özellikle Benfica ile ilgili detaylara dikkat kesildiğini ifade etti ve "Portekiz futbolunu takip ediyorum. Benfica'nın durumuna daha fazla odaklanıyorum çünkü Şampiyonlar Ligi ön elemesinde onlarla karşılaşma ihtimalimiz var." ifadelerini kullandı.

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"GYÖKERES'İ TAKİP EDİYORUM"

Mourinho ayrıca geçtiğimiz sezon Sporting'in şampiyonluğunda başrol oynayan İsveçli forvet Viktor Gyökeres hakkında da "Sporting'in şampiyonluğunda kilit rol oynayan Gyökeres'e büyük ilgi var. Ben de onu yakından takip ediyorum." diye konuştu..

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