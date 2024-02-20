Fenerbahçe'de Jasikevicius'un nasıl tarihe geçtiğini açıkladı. Fatih Saboviç yazdı

Fenerbahçe Beko, koç Sarunas Jasikevicius'u göreve getirdikten sonra fırtına gibi esmeye başladı. Geçtiğimiz gün Anadolu Efes'i 80-67'lik skorla geçen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı da 8. kez müzesine götürmeye başladı. Jasikevicius, bu alanda da bir ilke imza attı.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saruas Jasikevicius, Türkiye Kupası zaferiyle birlikte kulüp tarihine geçti. Takımının başında ilk kupasını kazanan Litvanyalı koç, hem oyuncu hem de başantrenör olarak Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan dördüncü isim oldu.

Fenerbahçe Beko tarihinde bu başarıyı gerçekleştiren ilk isim olan Jasikevicius, tarihe adını yazdırdı. Litvanyalı başantrenör, 2011'de oyuncu olarak kazandığı Türkiye Kupası'nı 2024'te koç olarak da kaldırdı.

AYNI TAKIMDA BAŞARAN İLK KİŞİ...

Türk basketbolunda bu başarıyı daha önce Mehmet Baturalp, Tolga Öngören ve Ufuk Sarıca gerçekleştirmişti. Ancak üç isim de hem oyuncu hem koç olarak kazandığı Türkiye Kupası'nı farklı takımlarla elde etmişti. Jasikevicius ise bu başarıyı aynı takım formasıyla göstermeyi bildi.

Ancak Sarunas Jasikevicius'un Fenerbahçe Beko'da yarattığı etki yalnızca bir kupa kazanmak değil tabii ki... Dimitris Itoudis ile tıkanan bazı noktalar, Litvanyalı koçun gelişiyle açıldı.

OYUNCULUK DÖNEMİNDEN YARIM KALANI TAMAMLIYOR

Fenerbahçe'deki oyunculuk döneminde sarı lacivertli camiaya doyamayan Sarunas Jasikevicius, şimdi yarım kalan hikâyesini tamamlıyor. Itoudis'in ardından camiayı iyi bilen, geçmişte büyük emekler veren bir koçun gelişi; aynı zamanda başka bir öykünün de bitişini hazırladı.

Obradovic etkisinden sonra Sasa Djordjevic, Igor Kokoskov, Erdem Can ve son olarak da Itoudis gibi hem Balkan kültüründen gelen hem de Obradovic tedrisatından geçen isimlere 'kilitli' kalan Kanarya, yine oyuncu olarak Obradovic etkisi gören ancak Litvan kültürüyle ilerleyen bir isimle yol haritasını güncelledi.

HERKESİN SAYGISINI KAZANDI

Camiaya adım attığı andan itibaren gerek oyuncuların gerek taraftarın ve gerekse medyanın saygısını kazanan Sarunas Jasikevicius, geçmişte verdiği emeklerin meyvelerini de topluyor. Ancak bana göre yaptığı en değerli etki; oyundaki anlık müdahaleleri... Itoudis'in çok geride kaldığı ve bu geride kalış sebebiyle pek çok maçı 'verdiği' zamanlara şahitlik etmiştik.

Fakat Jasikevicius ile pek çok alan gibi bu da dönüşüme uğradı. Takımın gerek Türkiye Ligi, gerek Türkiye Kupası ve EuroLeague'deki seyri değişti.

25 MAÇTA; 21 GALİBİYET, 4 YENİLGİ...

11 Aralık 2023'teki 81-80'lik Anadolu Efes maçı, koç Dimitris Itoudis'in son mücadelesi olmuştu. Ardından göreve gelen Jasikevicius; Türkiye Süper Ligi, EuroLeague ve Türkiye Kupası dahil olmak üzere 25 karşılaşmada 21 galibiyet ve 4 yenilgi elde etti.

Bu süreçte oyun stratejisinde pek çok değişikliğe giden Fenerbahçe Beko, oyunu hem boyalı alan hem de dış atışlarla oynamaya iyice alışırken; bu harmoniyi yarattı. Öte yanda da takımda rotasyonda yer alan her oyuncunun skor katkısı vermesi, kendini oyuna dahil hissetmesi tüm takımı ve taraftarı ateşledi. Bakalım Jasikevicius ile Türkiye Kupası'yla taçlanan yolculuk sezon sonunda nerede bitecek?