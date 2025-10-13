Fenerbahçe'nin, sakatlığı nedeniyle uzun süredir verim alamadığı Jhon Duran ile ilgili sıcak saatler yaşanıyor. Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off maçında sakatlanan ve o günden bu zamana kadar formasından uzak kalan Duran, çalışmalara başlamıştı.

Genç oyuncunun, teknik direktör Domenico Tedesco tarafından Fatih Karagümrük'le oynanacak olan maçın kadrosunda yer alacağı öne sürüldü.

6 MAÇA ÇIKTI

Jhon Duran, sarı-lacivertli takım ile 4'ü Şampiyonlar Ligi ön elemesi, 2'si Süper Lig olmak üzere 6 maça çıktı. 328 dakika sahada kalan Kolombiyalı golcü, sarı-lacivertlilerin Feyenoord'u 5-2 yendiği maçta bir gol attı.