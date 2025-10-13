Fenerbahçe'nin, sakatlığı nedeniyle uzun süredir verim alamadığı Jhon Duran ile ilgili sıcak saatler yaşanıyor. Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off maçında sakatlanan ve o günden bu zamana kadar formasından uzak kalan Duran, çalışmalara başlamıştı.

Genç oyuncunun, teknik direktör Domenico Tedesco tarafından Fatih Karagümrük'le oynanacak olan maçın kadrosunda yer alacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Jhon Duran kararı! - Resim : 2

6 MAÇA ÇIKTI

Jhon Duran, sarı-lacivertli takım ile 4'ü Şampiyonlar Ligi ön elemesi, 2'si Süper Lig olmak üzere 6 maça çıktı. 328 dakika sahada kalan Kolombiyalı golcü, sarı-lacivertlilerin Feyenoord'u 5-2 yendiği maçta bir gol attı.

