Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde çarpıcı birharekette bulunmuştu. Etiler’de bir gece kulübünden çıktıktan sonra geç saatlerde kucak kucağa kadınlarla arabasının ön koltuğunda giden Sergen Yalçın’ın bu görüntülerinin yönetimde kriz yarattığı iddia edildi.

Okan Buruk'tan Victor Osimhen itirafı!Okan Buruk'tan Victor Osimhen itirafı!Spor

Beşiktaş'ta kriz çıktı! Sergen Yalçın yönetime ültimatom verdi: Ortalık yıkıldı - Resim : 2

Fenerbahçe'de büyük liyakatsizlik! Sadettin Saran kılıcını çektiFenerbahçe'de büyük liyakatsizlik! Sadettin Saran kılıcını çektiSpor

Fotospor'da yer alan habere göre; Bu görüntüler sonrası yönetimin bir kısmı tarafından Başkan Serdal Adalı’ya teknik direktör Sergen Yalçın'ın şikayet edildiği aktarıldı. Adalı’nın ise "Sergen hep böyleydi. Böyle kalacak. Değişmeyecek." demesine rağmen yöneticilerin yine de ‘‘Uyarılmalı’’ dediği belirtildi.

Ne yaptın sen Sebastian Szymanski! Tüm dünya onu konuşuyorNe yaptın sen Sebastian Szymanski! Tüm dünya onu konuşuyorSpor

Beşiktaş'ta kriz çıktı! Sergen Yalçın yönetime ültimatom verdi: Ortalık yıkıldı - Resim : 5

Mauro Icardi'nin menajerinden Galatasaraylıları yıkan açıklama!Mauro Icardi'nin menajerinden Galatasaraylıları yıkan açıklama!Spor

SERGEN YALÇIN MEYDAN OKUDU

Başkan tarafından uyarıldığı iddia edilen Sergen Yalçın’ın "gece alemleri" lafına sinirlendiği ve aleyhine konuşan yöneticilere tepki gösterdiği iddia edildi. Kendisi ile ilgili bir sıkıntısı olan varsa gelip kendisine söylemesi gerektiğini söyleyen Yalçın’ın bu durumdan rahatsızlık duyduğu belirtildi.

Eyüpspor yeni teknik direktörünü açıkladı!Eyüpspor yeni teknik direktörünü açıkladı!Spor
Elias Jelert yıkıldı!Elias Jelert yıkıldı!Spor
İlkay Gündoğan isyan etti! "Futboldan pek anlamıyorlar"İlkay Gündoğan isyan etti! "Futboldan pek anlamıyorlar"Spor