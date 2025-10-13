Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde çarpıcı birharekette bulunmuştu. Etiler’de bir gece kulübünden çıktıktan sonra geç saatlerde kucak kucağa kadınlarla arabasının ön koltuğunda giden Sergen Yalçın’ın bu görüntülerinin yönetimde kriz yarattığı iddia edildi.

Fotospor'da yer alan habere göre; Bu görüntüler sonrası yönetimin bir kısmı tarafından Başkan Serdal Adalı’ya teknik direktör Sergen Yalçın'ın şikayet edildiği aktarıldı. Adalı’nın ise "Sergen hep böyleydi. Böyle kalacak. Değişmeyecek." demesine rağmen yöneticilerin yine de ‘‘Uyarılmalı’’ dediği belirtildi.

SERGEN YALÇIN MEYDAN OKUDU

Başkan tarafından uyarıldığı iddia edilen Sergen Yalçın’ın "gece alemleri" lafına sinirlendiği ve aleyhine konuşan yöneticilere tepki gösterdiği iddia edildi. Kendisi ile ilgili bir sıkıntısı olan varsa gelip kendisine söylemesi gerektiğini söyleyen Yalçın’ın bu durumdan rahatsızlık duyduğu belirtildi.