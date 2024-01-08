Fenerbahçe'de kongre rüzgarı sert esmeye başladı. Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında görev süresini tamamladığında yeniden aday olmayı düşünmediğini söylemişti.

Bu gelişmenin ardından gözler "Ali Koç aday değilse Fenerbahçe'de başkanlığa talibim" açıklaması yapan işadamı Saadettin Saran'a çevrilmişti.

Saran'ın güçlü bir yönetim kurulu oluşturmak için şimdiden çalışmalara başladığı belirtilirken bugün flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimine müdahil olduğu, Saadettin Saran'ın listesinde yer alan bazı isimlerle görüştüğü haberi gündeme bomba gibi düştü.

Aziz Yıldırım konu ile ilgili sert bir açıklama yaptı. İddiaları tümüyle yalanlayan Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı:



"Fenerbahçe'nin başkanlık seçimine müdahil olduğum ve Saadettin Saran'ın listesinde yer alan bazı isimlerle görüştüğüm iddiaları tümüyle yalandır.

Şu an için Fenerbahçe Başkanlığı'yla ilgili herhangi bir çalışmam olmadığı gibi, Saadettin Saran'ın listesinde yer alan hiç kimseyle de ben irtibat kurmadım.

Sadece Saran'ın listesinde yer almayı planlayan 1 kişi, görüşlerimi dinlemek istedi ve ben de bir kaç kişinin huzurunda düşüncelerimi paylaştım.

Fenerbahçe'nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır.

İsmim üzerinden bu tip yalan haberlerle prim yapılmaktadır. Herhangi bir planlama içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım.

Şahsımın bilgilendirmeleri dışındaki bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim."