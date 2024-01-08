Fenerbahçe fırtına gibi esiyor. 18'de 18 yaptılar

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde; Fenerbahçe Holding ile Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor karşı karşıya geldi.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sarı-Lacivertli ekip 98-91'lik skorla kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Alagöz Holding böylece galibiyet serisini 18 maça yükseltip, zirvedeki yerini korudu.

Fenerbahçe'de 5 oyuncu çift haneli skor üretmeyi başardı. Natasha Howard 20, Nikolina Milic ile Sevgi Uzun 15’er, Tilbe Şenyürek de 10 sayıyla galibiyetin mimarı oldular.