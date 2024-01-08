Fenerbahçe'den 3 yıldızına veda

Sarı lacivertli takımda istediği kadar forma şansı bulamayan yıldızların yeni adresleri de netleşmeye başladı.

Süper Lig'in ilk yarısında istediği performansları bir şekilde ortaya koyarak sakatlıklarla boğuştuğu haftaları atlatıp liderliğini averajla sürdüren Fenerbahçe, devre arasında kan değişimine gidecek.

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Umut Nayir, Samet Akaydin ve Joshua King'le yolların yüksek ihtimalle ayrılacağı öğrenildi.

Umut Nayir'in Konyaspor, Samet Akaydin'in Genk, Joshua King'in ise kendisine talip olan herhangi bir takıma gideceği ifade edildi.

Umut Nayir ve Samet Akaydin'in EURO 2024'te forma giyebilmek adına daha çok süre alabilecekleri ekiplerde görev yapmak istedikleri öğrenildi.

Tüm oyuncuların yeni adresleri 11 Ocak'ta transfer ve tescil döneminin açılmasıyla netleşmeye başlayacak.