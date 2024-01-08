Fenerbahçe'den 3 yıldızına veda

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatih Saboviç
Fenerbahçe'den 3 yıldızına veda
Fenerbahçe yönetiminin devre arası itibariyle 3 isimle yollarını ayıracağı konuşuluyor.

Sarı lacivertli takımda istediği kadar forma şansı bulamayan yıldızların yeni adresleri de netleşmeye başladı.

Süper Lig'in ilk yarısında istediği performansları bir şekilde ortaya koyarak sakatlıklarla boğuştuğu haftaları atlatıp liderliğini averajla sürdüren Fenerbahçe, devre arasında kan değişimine gidecek.

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Umut Nayir, Samet Akaydin ve Joshua King'le yolların yüksek ihtimalle ayrılacağı öğrenildi.

Umut Nayir'in Konyaspor, Samet Akaydin'in Genk, Joshua King'in ise kendisine talip olan herhangi bir takıma gideceği ifade edildi.

Umut Nayir ve Samet Akaydin'in EURO 2024'te forma giyebilmek adına daha çok süre alabilecekleri ekiplerde görev yapmak istedikleri öğrenildi.

Tüm oyuncuların yeni adresleri 11 Ocak'ta transfer ve tescil döneminin açılmasıyla netleşmeye başlayacak.

İlgili Haberler
Bonucci Fenerbahçe'ye. Menajeri de açıkladı
Fenerbahçe'de kongre rüzgarı sert esmeye başladı. Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran açıklaması
Fenerbahçe fırtına gibi esiyor. 18'de 18 yaptılar
Fenerbahçe maçında elektrikler kesildi. Taraftarlar hep bir ağızdan o marşı söyledi
Fenerbahçe'nin galibiyetine gölge düştü! Olimpiyat'ta büyük skandal
Galatasaray'a kaybeden Konyaspor'un Fenerbahçe'ye ne yapacağını açıkladı. Recep Çınar yazdı
Son Haberler
Bonucci Fenerbahçe'ye. Menajeri de açıkladı Spor
Bonucci Fenerbahçe'ye. Menajeri de açıkladı
İslam Memiş elinde altın olanları 'daha erken' diyerek uyardı Ekonomi
İslam Memiş elinde altın olanları 'daha erken' diyerek uyardı
Vincenzo Montella Fenerbahçe'de! Spor
Vincenzo Montella Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe'de kongre rüzgarı sert esmeye başladı. Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran açıklaması Spor
Fenerbahçe'de kongre rüzgarı sert esmeye başladı. Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran açıklaması
Fatih Portakal Murat Kurum'a ateş püskürdü: 'Daha bu canların hesabını vermeden İstanbul'u yönetmeye aday' Gündem
Fatih Portakal Murat Kurum'a ateş püskürdü: 'Daha bu canların hesabını vermeden İstanbul'u yönetmeye aday'
Erdoğan’ın Özgür Özel’i özgürleştireceğiz demesinin anlamı ortaya çıktı. Sedat Kaya açıkladı Gündem
Erdoğan’ın Özgür Özel’i özgürleştireceğiz demesinin anlamı ortaya çıktı. Sedat Kaya açıkladı
Çıbanı söküp atıyor. İşte şifa dolu ot Şifalı Bitkiler
Çıbanı söküp atıyor. İşte şifa dolu ot