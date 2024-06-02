Otobüsle seyahat edecekler dikkat! Biletlere 4 ay sınırı geliyor

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Otobüsle seyahat edecekler dikkat! Biletlere 4 ay sınırı geliyor

Kurban Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar ya memleketlerine dönmek ya da tatil yapmak için otobüs biletlerine yöneliyor. Ancak bilet fiyatlarındaki artış, insanları endişelendiriyor. Yeni gelen bilgilere göre, keyfi fiyat artışlarına son verilecek.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle otobüs biletlerinin hızla tükendiğini duyurdu. Vatandaşların bayram ziyaretleri için şehirlerarası seyahat planları yaparken bilet alımını geciktirmemeleri gerektiğini vurgulayan Yıldırım, sektörün bayram hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, okulların tatil olmasının bayramla aynı zamana denk gelmesiyle, ülke çapında seyahat yoğunluğunun artacağını öngördüklerini ifade etti.

YAKLAŞIK 7 MİLYON KİŞİ SEYAHAT EDECEK

Yıldırım, eğitim-öğretim yılının sona ermesi ve Kurban Bayramı'nın aynı tarihlere denk gelmesi nedeniyle yaklaşık 7 milyon kişinin otobüsle seyahat edeceğini tahmin ediyor.

efw.jpg

Yoğunluğun 12 Haziran'dan itibaren artacağını belirten Yıldırım, bayram tatili için otobüs bileti almak isteyen vatandaşlara biletlerini bir an önce almalarını ve mümkünse gidiş-dönüş bilet almalarını tavsiye etti. Otobüs seferlerinde yoğunluğu karşılamak için 12-25 Haziran tarihleri arasında ek seferler koymayı planladıklarını da ifade eden Yıldırım, bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın iznini bekliyorlar.

BİLET FİYATLARINDA İNDİRİM VAR

Yıldırım, otobüs bileti fiyatlarının 4 aylık süreler için belirlendiğini ve şu an bilet fiyatlarında bir miktar indirim olduğunu söyledi. Firmaların yoğunluk arttıkça biletleri tavan fiyattan satışa sunabileceklerini ancak belirlenen fiyat sınırının üzerinde satış yapamayacaklarını da ekledi.

İlgili Haberler
MEB'den öğrencilere yasak! 81 İlde geçerli olacak
Üçüncü defada kredi kartınız tamamen kapatılacak. Milyonlarca kişi diken üzerinde
Mourinho'dan Bellingham'a ilginç Fenerbahçe teklifi
İstanbul'da bayram hazırlıkları başladı: Kurbanlık fiyatları cep yakıyor
Fenerbahçe'de Mourinho çılgınlığı. Kadıköy dolup taşacak Ali Koç gövde gösterisi yapacak
Real Madrid Dortmund finalindeki mini etek farkını açıkladı
FETÖ’cüler canlı yayında CNN Türk muhabirine saldırdı: O anlar saniye saniye böyle kaydedildi
Ancelotti'nin Dortmund'un hakimiyetini yıkan hamlesini açıkladı
Sigorta prim borçlanması yapacaklar kaç lira öder. SGK uzmanı tek tek anlattı
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid. Arda Güler tarihe geçti
Mourinho resmen Fenerbahçe'de. İmzalar atıldı
Son Haberler
Kenevir eken kişinin kimliği gizli kamera ile belirlendi Yerel Haberler
Kenevir eken kişinin kimliği gizli kamera ile belirlendi
Uluslararası Gül Festivali'nde unutulmaz konser Yerel Haberler
Uluslararası Gül Festivali'nde unutulmaz konser
Yabancılar o ilimize göz dikti. Kapış kapış satın alıyor Ekonomi
Yabancılar o ilimize göz dikti. Kapış kapış satın alıyor
Ekransız laptop çıktı. Baktığınız her yer ekran oluyor Teknoloji
Ekransız laptop çıktı. Baktığınız her yer ekran oluyor
MEB'den öğrencilere yasak! 81 İlde geçerli olacak Gündem
MEB'den öğrencilere yasak! 81 İlde geçerli olacak
Adım başı bulunan bir marketten aldı. Tam yutacakken fark etti Ekonomi
Adım başı bulunan bir marketten aldı. Tam yutacakken fark etti