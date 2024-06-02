Otobüsle seyahat edecekler dikkat! Biletlere 4 ay sınırı geliyor

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle otobüs biletlerinin hızla tükendiğini duyurdu. Vatandaşların bayram ziyaretleri için şehirlerarası seyahat planları yaparken bilet alımını geciktirmemeleri gerektiğini vurgulayan Yıldırım, sektörün bayram hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, okulların tatil olmasının bayramla aynı zamana denk gelmesiyle, ülke çapında seyahat yoğunluğunun artacağını öngördüklerini ifade etti.

YAKLAŞIK 7 MİLYON KİŞİ SEYAHAT EDECEK

Yıldırım, eğitim-öğretim yılının sona ermesi ve Kurban Bayramı'nın aynı tarihlere denk gelmesi nedeniyle yaklaşık 7 milyon kişinin otobüsle seyahat edeceğini tahmin ediyor.

Yoğunluğun 12 Haziran'dan itibaren artacağını belirten Yıldırım, bayram tatili için otobüs bileti almak isteyen vatandaşlara biletlerini bir an önce almalarını ve mümkünse gidiş-dönüş bilet almalarını tavsiye etti. Otobüs seferlerinde yoğunluğu karşılamak için 12-25 Haziran tarihleri arasında ek seferler koymayı planladıklarını da ifade eden Yıldırım, bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın iznini bekliyorlar.

BİLET FİYATLARINDA İNDİRİM VAR

Yıldırım, otobüs bileti fiyatlarının 4 aylık süreler için belirlendiğini ve şu an bilet fiyatlarında bir miktar indirim olduğunu söyledi. Firmaların yoğunluk arttıkça biletleri tavan fiyattan satışa sunabileceklerini ancak belirlenen fiyat sınırının üzerinde satış yapamayacaklarını da ekledi.