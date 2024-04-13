Fenerbahçe'de sürpriz gelişme. Mosturoğlu adaylığını açıkladı

Fenerbahçe'de 27 Nisan Cumartesi günü Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirilecek.

Divan Kurulu öncesi sıcak bir gelişme yaşandı.

MOSTUROĞLU ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Aziz Yıldırım döneminin etkili isimlerinden Mehmet Şekip Mosturoğlu, yaptığı yazılı açıklamayla Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan adaylığını resmen açıkladı.

İşte Şekip Mosturoğlu'nun yaptığı açıklama;

''Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Değerli Yüksek Divan Kurulu Üyeleri,

Saygıdeğer Büyük Fenerbahçe Ailesi,

Kulübümüz tarafından yapılan bildirime göre; Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantımız 27 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacaktır.

Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimlerinde aday olmam konusunda Fenerbahçe Spor Kulübü üyelerince tarafıma gösterilmiş olan teveccühle bu konudaki düşüncelerimi birçok kulüp üyemizle paylaştım.

Konuştuğum herkes ile Yüksek Divan Kurulu ve Başkanlığına dair düşüncelerimi ve fikirlerimi tüm boyutlarıyla uzun uzun müzakere ettik. Netice itibariyle Kulübümüzün yapmış olduğu bildirim sonrasında; Yüksek Divan Kurulu başkan adaylığı düşüncemi, bu satırlarla sizlere resmen açıklıyorum.''