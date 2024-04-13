Beşiktaş Samsunspor maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, evinde Samsunspor'u konuk edecek.

Saat 19.00'da başlayacak maçın VAR hakemi açıklandı.

MAÇIN VAR'I ONUR ÖZÜTOPRAK

Beşiktaş'ın Samsunspor ile karşılaşacağı maçta Onur Özütoprak VAR hakemi olarak görev yapacak.

AVAR’da ise Mustafa Öğretmenoğlu ve Esat Sancaktar oturacak.

MAÇIN HAKEMİ DİRENÇ TONUSLUOĞLU

Mücadeleyi ise Direnç Torunçluoğlu yönetirken, Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Akıncık yapacak.

Maçın 4. hakemi ise Murat Erdoğan.