Beşiktaş Samsunspor maçının VAR hakemi belli oldu

Züleyha Öncü
Beşiktaş Samsunspor maçının VAR hakemi belli oldu
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 32. haftasında evinde Samsunspor'u ağırlayacağı maçın VAR hakemi açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, evinde Samsunspor'u konuk edecek.

Saat 19.00'da başlayacak maçın VAR hakemi açıklandı.

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MAÇIN VAR'I ONUR ÖZÜTOPRAK
Beşiktaş'ın Samsunspor ile karşılaşacağı maçta Onur Özütoprak VAR hakemi olarak görev yapacak.

AVAR’da ise Mustafa Öğretmenoğlu ve Esat Sancaktar oturacak.

MAÇIN HAKEMİ DİRENÇ TONUSLUOĞLU
Mücadeleyi ise Direnç Torunçluoğlu yönetirken, Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Akıncık yapacak.

Maçın 4. hakemi ise Murat Erdoğan.

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