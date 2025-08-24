Fenerbahçe'de veda vakti! Resmi teklif geldi

Fenerbahçe'de ayrılığı gündemde olan Alexander Djiku için Fransa'dan talip çıktı. Tecrübeli oyuncu, yeniden Fransa'ya dönebilir.



ALEXANDER DJIKU İÇİN FENERBAHÇE'YE TEKLİF

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Lille, Fenerbahçe'nin, 31 yaşındaki Ganalı stoperi için resmi teklif yaptı. Fenerbahçe'yle 1 yıllık sözleşmesi kalan Djiku'nun 6.5 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

Anlaşma resmen sağlandı! Sacha Boey ezeli rakibe imza atıyor: Galatasaraylılar şokta

Okan Buruk 0 euro - Barış Alper Yılmaz 40 milyon euro! İnsanda biraz utanma olur

75 KEZ FORMAYI GİYDİ

2023 yaz transfer döneminde Strasbourg'dan transfer edilen tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli formayı 75 defa giydi. Ganalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 4 gol atarken, 2 gol pası verdi.

Semih Şentürk'ten bomba Jose Mourinho iddiası!

Fenerbahçe imkansızı başardı!

Başkan açıkladı! Beşiktaş 3 transfer daha yapacak

Galatasaray Manchester United'ın istediği oyuncuya talip oldu!