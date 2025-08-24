Fenerbahçe'de veda vakti! Resmi teklif geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de satış listesine konulan Alexander Djiku için sıcak bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncuya, Fransa Ligue 1'in dev ekibi talip oldu.

Fenerbahçe'de ayrılığı gündemde olan Alexander Djiku için Fransa'dan talip çıktı. Tecrübeli oyuncu, yeniden Fransa'ya dönebilir.

ALEXANDER DJIKU İÇİN FENERBAHÇE'YE TEKLİF

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Lille, Fenerbahçe'nin, 31 yaşındaki Ganalı stoperi için resmi teklif yaptı. Fenerbahçe'yle 1 yıllık sözleşmesi kalan Djiku'nun 6.5 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

75 KEZ FORMAYI GİYDİ

2023 yaz transfer döneminde Strasbourg'dan transfer edilen tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli formayı 75 defa giydi. Ganalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 4 gol atarken, 2 gol pası verdi.

