Fenerbahçe'de yeni rota Gaziantep

Fenerbahçe; Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Konyaspor'u 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup liderlik koltuğundaki yerini korumuştu.

Sarı-Lacivertliler ara vermeden 20. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Gaziantep FK mücadelesinin hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda; Konyaspor önünde ilk 11'de forma giyen isimler yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular kondisyon ağırlıklı program uygulandı.

İdman çift kale maçla tamamlandı.

Teknik heyet ve futbolcuların moralli olduğu gözlendi.