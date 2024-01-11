Fenerbahçe'de yeni rota Gaziantep

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de yeni rota Gaziantep
Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe ara vermeden Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe; Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Konyaspor'u 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup liderlik koltuğundaki yerini korumuştu.
Sarı-Lacivertliler ara vermeden 20. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Gaziantep FK mücadelesinin hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda; Konyaspor önünde ilk 11'de forma giyen isimler yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular kondisyon ağırlıklı program uygulandı.
İdman çift kale maçla tamamlandı.
Teknik heyet ve futbolcuların moralli olduğu gözlendi.

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