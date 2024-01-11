Galatasaray Sivas'ta sadece 2 puan mı kaybetti sandınız. Bakın başka neyi kaybetti Sedat Kaya yazdı

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Galatasaray Sivas'ta sadece 2 puan mı kaybetti sandınız. Bakın başka neyi kaybetti Sedat Kaya yazdı
Sivas deplasmanında 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın performansını Sedat Kaya yazdı.

Galatasaray 4 gün önce 7 eksikle Konyaspor'un karşısına çıkmış, zorlanmadan 3 golle 3 puanı almıştı.
Bu kez Sivasspor deplasmanına tam 9 eksikle çıktı.
Çoğu ilk onbir oyuncusu.
Takımın iskeleti adeta.
Sivasspor da ligin güçlü takımlarından biri.
Üstelik zemin iyi değildi.
Tüm bu zorluklara rağmen Galatasaray iyi başladı ama kötü bitirdi.
Oysa Galatasaray ilk dakikadan itibaren oyunun kontrolünü eline aldı.
Orta sahada üstünlük sağlayamadı ama çok sık
önde basarak Sivasspor'un çıkmasına engel olmaya çalıştı.
Mertens, Zaha, Kerem Aktürkoğlu üçgenler kurarak pozisyon yaratmaya çalıştılar ama
Sivasspor'un 5'li savunmasını geçmek zordu.
Bu nedenle ısrarla uzaktan şutlar denediler.
İlk yarıda çektikleri 14 şutta isabet yüzdesi çok düşüktü ama ikisinin direkten dönmesi Galatasaray adına şansızlıktı. Kerem Aktürkoğlu ve Mertens direklere takılan isimlerdi.
Galatasaray'ın aradığı gol ilk yarının son dakikasında geldi. Bu golde Kerem Demirbay'ın vuruşu ne kadar şıksa, Mertens'in topun üstünden atlayarak adeta asist yapması da bir o kadar zeka doluydu.
İkinci yarı sanki orta sahasız oynandı.
İki takım da bu bölgeyi o kadar kolay geçtiler ki, inanılacak gibi değildi.
Maçın son bölümlerinde özellikle Mertens'in çıkmasından sonra Sivasspor baskısını bir hayli artırdı.
Sezon başından bu yana rakiplerine kolay kolay pozisyon vermeyen Galatasaray savunması yine başarılıydı.
Ama 86. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza alanında topa elle müdahalesinde penaltı kaçınılmaz oldu. Tek vuruşta Koita beraberliği sağladı.
Bu golden sonra Galatasaray çok bastırdı ama Sivas kalecisi Ali Şaşal gole izin vermedi.
Sonuçta 1-1'lik skorla Galatasaray Sivas'ta 2 puan bırakmak zorunda kaldı.
Üstelik son dakikada kırmızı kart gören Kerem Aktürkoğlu'nu kaybetti.
Şu bir gerçek ki, İcardi olmadığı zaman Galatasaray gole ulaşmakta zorlanıyor.
Merak ettiğim bir şey var.
Okan Buruk Halil de neden ısrarcı?
Halil tıpkı Konyaspor maçında olduğu gibi sahada var mıydı, yok muydu kimse anlamadı.
Bir merak daha.
Takım bu kadar eksikken sahanın en iyilerinden Mertens'i henüz 70 dakika bile dolmamışken oyundan almak ne kadar doğruydu?
Halil'i 90 dakika oyunda tutup Mertens ve Zaha'yı çıkarmanın bir açıklaması olmalı.

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