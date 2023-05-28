F.Bahçe'de yeni sezon planlamasında dikkat çeken detay

İngiliz oyuncu Ryan Kent ile büyük ölçüde anlaşmaya varan Sarı lacivertliler, Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda biten yıldız oyuncu için gün sayıyor.

Fenerbahçe’nin sunduğu 3 senelik sözleşmeyi kabul eden 26 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon sarı lacivertli formayı giymek istiyor.

Takımdaki bazı isimlerle ise sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.

TRT Spor'un haberine göre Gustavo H Y enrique, Ezgjan Alioski, Nazım Sangare ve Serdar Dursun ile vedalaşılması gündemde.

Teklif gelmesi durumunda Joao Pedro ve Diego Rossi ile de yolların ayrılması söz konusu.

Yönetim, teknik heyetin raporuna göre hareket edecek.