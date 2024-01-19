Ali Koç'tan özel istek

Altınordu’nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

İstanbul’daki temasları sırasında Özkan, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Koç ile Türk futbolunun sorunları ve genç futbolcuların gelişimi hakkında fikir paylaştı.

Seyit Mehmet Özkan'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Türk futbolunun gelişmesi konusunda yapılacak projelere destek istediği de öğrenildi.

Koç, Özkan’a Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Altınordu isminin yazılı olduğu anlamlı bir forma armağan ederken, Özkan da Koç’a Artemis-Altınordu heykelciğini verdi.