﻿Arda Güler'in antrenmana neden çıkmadığı belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor ile 4 Mart Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Antrenmana genç futbolcu Arda Güler katılmadı.
Arda Güler'in antrenmana neden katılmadığı belli oldu.
Sarı lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada Arda Güler'in gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmanda yer almadığı belirtildi.
Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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