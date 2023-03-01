Kayserispor’un Fenerbahçe taraftarı yasağı başvuru dilekçesi ortaya çıktı

Kayserispor'un başvuru dilekçesi ortaya çıktı. Kayserispor yaptığı başvuruyu, "Bizlere ulaşan ve oynanacak futbol maçına; futbol doğasına uygun olmayan, özel anlamlar yükleyen, kötü niyetli yaklaşımlarla alakalı bilgi ve güvenlik sorunu teşkil edebilecek mesajlar, bizi böylesine zor bir konuda Kayseri İl Spor Güvenlik Kuruluna müracaat etmeye mecbur bırakmıştır" diyerek açıkladı. Fotospor'un haberine göre dilekçede şu maddeler yer aldı:

* Tribünlerde hükümet istifa diye siyasi slogan atılacak.

* Siyasi slogan atan Fenerbahçe taraftarı kimliğine bürünecek kişiler güvenlik güçleri kendilerine karşı eylem içine girdiğinde mukaveme gösterecekler.

* Kayserispor'un "siyasi slogan"lara karşı duruşuna tepkili olan bu taraftar görünümlü kişiler maçta olay çıkaracaklar. Kayserispor'un ve Emniyet'in zaafiyeti varmış gibi gösterecekler.

* Çoğu şehir dışından gelecek olan Fenerbahçe taraftarı arasına girecek kişiler farklı siyasi fraksiyonların üyeleri. Bunlar bu siyasi fraksiyonlar tarafından yol, yemek ve barınma masrafları karşılanarak Kayseri'ye getirilecekler.