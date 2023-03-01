1 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor’un Fenerbahçe taraftarı yasağı başvuru dilekçesi ortaya çıktı

Kayserispor’un Fenerbahçe taraftarı yasağı başvuru dilekçesi ortaya çıktı

Fenerbahçe taraftarının Kayserispor deplasmanına alınmama kararının ardından flaş bir detay ortaya çıktı. Kayserispor'un madde madde neden Fenerbahçe taraftarını tribünde istemediği dilekçenin detayları belli oldu.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 14:34
Takip Et

Fenerbahçe yasağı için Kayserispor madde madde bunları yazdı

Kayserispor’un Fenerbahçe taraftarı yasağı başvuru dilekçesi ortaya çıktı
+
Aa
-

Kayserispor'un başvuru dilekçesi ortaya çıktı. Kayserispor yaptığı başvuruyu, "Bizlere ulaşan ve oynanacak futbol maçına; futbol doğasına uygun olmayan, özel anlamlar yükleyen, kötü niyetli yaklaşımlarla alakalı bilgi ve güvenlik sorunu teşkil edebilecek mesajlar, bizi böylesine zor bir konuda Kayseri İl Spor Güvenlik Kuruluna müracaat etmeye mecbur bırakmıştır" diyerek açıkladı. Fotospor'un haberine göre dilekçede şu maddeler yer aldı:

* Tribünlerde hükümet istifa diye siyasi slogan atılacak.

* Siyasi slogan atan Fenerbahçe taraftarı kimliğine bürünecek kişiler güvenlik güçleri kendilerine karşı eylem içine girdiğinde mukaveme gösterecekler.

* Kayserispor'un "siyasi slogan"lara karşı duruşuna tepkili olan bu taraftar görünümlü kişiler maçta olay çıkaracaklar. Kayserispor'un ve Emniyet'in zaafiyeti varmış gibi gösterecekler.

* Çoğu şehir dışından gelecek olan Fenerbahçe taraftarı arasına girecek kişiler farklı siyasi fraksiyonların üyeleri. Bunlar bu siyasi fraksiyonlar tarafından yol, yemek ve barınma masrafları karşılanarak Kayseri'ye getirilecekler.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
1
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
2
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
3
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
4
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
5
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
6
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
7
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Federasyon açıkladı. Hatay'da 100 konteynerlik köy kuracak
﻿Federasyon açıkladı. Hatay'da 100 konteynerlik köy kuracak
﻿Federasyon açıkladı. Hatay'da 100 konteynerlik köy kuracak
﻿Dünya Kupası'nın rekortmen golcüsü hayatını kaybetti
﻿Dünya Kupası'nın rekortmen golcüsü hayatını kaybetti
﻿Dünya Kupası'nın rekortmen golcüsü hayatını kaybetti
﻿Evde boyun ağrısına neler yapılır?
﻿Evde boyun ağrısına neler yapılır?
﻿Evde boyun ağrısına neler yapılır?
﻿Barajlar kurudu kuruyacak. İstanbulluyu susuz bir yaz bekliyor
﻿Barajlar kurudu kuruyacak. İstanbulluyu susuz bir yaz bekliyor
﻿Barajlar kurudu kuruyacak. İstanbulluyu susuz bir yaz bekliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.