1 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Polis Fenerbahçe taraftarlarının evlerine tebligatları göndermeye başladı. Binlerce taraftara 'Hükümet istifa' cezası yo

Polis Fenerbahçe taraftarlarının evlerine tebligatları göndermeye başladı. Binlerce taraftara 'Hükümet istifa' cezası yolda

Fenerbahçe taraftarına, Konyaspor maçında yaptığı 'Hükümet istifa' tezahüratı sonrası cezalar gelmeye başladı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 18:47
Takip Et

Binlerce taraftara 'Hükümet istifa' cezası yolda. Polis Fenerbahçe taraftarlarının evlerine tebligatları göndermeye başladı

Polis Fenerbahçe taraftarlarının evlerine tebligatları göndermeye başladı. Binlerce taraftara 'Hükümet istifa' cezası yolda
+
Aa
-

Fenerbahçe taraftarının Konyaspor maçında yaptığı 'Hükümet istifa' tezahüratından sonra flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Kongre Üyesi Hasan Doğan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

''TEBLİGATLAR GİTMEYE BAŞLAMIŞ''

Doğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

“Tribünlerin özelliği her görüşten insanı barındırması, bir arada tutması. İnsan inanmak istemiyor ama hükümet istifa tezahüratı yapan taraftarların evlerine 6222 sayılı kanun kapsamında ‘spor müsabakalarını seyirden men’ tebligatları gitmeye başlamış” 

TEHDİT VEYA HAKARET İÇEREN TEZAHÜRAT

MADDE 14 – (1)

Spor alanlarında taraftarların grup halinde veya münferiden belirli bir kişiyi hedef veya muhatap alıp almadığına bakılmaksızın duyan veya gören kişiler tarafından tehdit veya hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda bulunmaları halinde, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, şikayet şartı aranmaksızın, failler hakkında elli günden az olmamak üzere adli para cezasına hükmolunur.

MADDE 18 - (3)

Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma başlatılması halinde şüpheli hakkında spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri derhal uygulamaya konulur. Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından bu tedbirin kaldırılmasına karar verilmediği takdirde bu yasağın uygulanmasına koruma tedbiri olarak devam edilir.

NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe, Süper Lig erteleme maçında Konyaspor ile karşılaştı.

Taraftar tarafından tribünden yoğun bir şekilde 'Hükümet istifa' tezahüratları yapıldı.

Bu tezahürat gündeme bomba gibi düştü.

Daha sonrasında Süper Lig'den Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında aynı tezahüratta bulundu.

 

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
1
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
2
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
3
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
4
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
5
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
6
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
7
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Kobe Bryant'ın eşi 29 milyon dolar tazminat kazandı
﻿Kobe Bryant'ın eşi 29 milyon dolar tazminat kazandı
﻿Kobe Bryant'ın eşi 29 milyon dolar tazminat kazandı
﻿997 depremzede öğrenci ders başı yaptı
﻿997 depremzede öğrenci ders başı yaptı
﻿997 depremzede öğrenci ders başı yaptı
﻿THY 2022'yi net 2.7 milyar dolar kâr ile tamamladı
﻿THY 2022'yi net 2.7 milyar dolar kâr ile tamamladı
﻿THY 2022'yi net 2.7 milyar dolar kâr ile tamamladı
﻿CHP’nin depremin tarımsal üretime etkilerinin araştırılması önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi
﻿CHP’nin depremin tarımsal üretime etkilerinin araştırılması önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi
﻿CHP’nin depremin tarımsal üretime etkilerinin araştırılması önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.