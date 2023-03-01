Polis Fenerbahçe taraftarlarının evlerine tebligatları göndermeye başladı. Binlerce taraftara 'Hükümet istifa' cezası yolda

Fenerbahçe taraftarının Konyaspor maçında yaptığı 'Hükümet istifa' tezahüratından sonra flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Kongre Üyesi Hasan Doğan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

''TEBLİGATLAR GİTMEYE BAŞLAMIŞ''

Doğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

“Tribünlerin özelliği her görüşten insanı barındırması, bir arada tutması. İnsan inanmak istemiyor ama hükümet istifa tezahüratı yapan taraftarların evlerine 6222 sayılı kanun kapsamında ‘spor müsabakalarını seyirden men’ tebligatları gitmeye başlamış”

TEHDİT VEYA HAKARET İÇEREN TEZAHÜRAT

MADDE 14 – (1)

Spor alanlarında taraftarların grup halinde veya münferiden belirli bir kişiyi hedef veya muhatap alıp almadığına bakılmaksızın duyan veya gören kişiler tarafından tehdit veya hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda bulunmaları halinde, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, şikayet şartı aranmaksızın, failler hakkında elli günden az olmamak üzere adli para cezasına hükmolunur.

MADDE 18 - (3)

Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma başlatılması halinde şüpheli hakkında spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri derhal uygulamaya konulur. Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından bu tedbirin kaldırılmasına karar verilmediği takdirde bu yasağın uygulanmasına koruma tedbiri olarak devam edilir.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Süper Lig erteleme maçında Konyaspor ile karşılaştı.

Taraftar tarafından tribünden yoğun bir şekilde 'Hükümet istifa' tezahüratları yapıldı.

Bu tezahürat gündeme bomba gibi düştü.

Daha sonrasında Süper Lig'den Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında aynı tezahüratta bulundu.