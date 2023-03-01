Fenerbahçe deplasman yasağını mahkemeye taşıdı: Yürütmeyi durdurmak için başvurdu

Fenerbahçe Kulübü, Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nun hafta sonu Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına yönelik kararla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır. Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır." denildi.

Fenerbahçe'nin yürütmeyi durdurma başvurusunun ardından nasıl bir karar çıkacağı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından beklenmeye başlandı.

İşte Fenerbahçe'nin bildirisi:

"Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır.

Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."



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