Fenerbahçe'den derbi sonrası yakışmayan hareket. İnsan sağlığını tehlikeye attılar

Video: Adem Kabayel / YENİÇAĞ

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe Kadıköy’de Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Stadyumu’nda oynanan mücadelede ezeli rakipler sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Yıllar sonra ilk kez Galatasaraylı taraftarların deplasman tribününde bulunduğu maçta Fenerbahçe yönetiminden yakışmayan bir hareket geldi.

Mücadelenin sona ermesinin hemen ardından deplasman tribünün olduğu yerdeki hoparlörleri çalıştıran sarı-lacivertliler sağır edecek seste “Seni bizden başka kimse sevemez, Fenerim” marşını dinletti