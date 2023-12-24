Fenerbahçe'den derbi sonrası yakışmayan hareket. İnsan sağlığını tehlikeye attılar

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den derbi sonrası yakışmayan hareket. İnsan sağlığını tehlikeye attılar
Sahasında Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe mücadelenin bitmesinin ardından deplasman tribünün olduğu yere yüksek sesle müzik verdi.

Video: Adem Kabayel / YENİÇAĞ

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe Kadıköy’de Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Stadyumu’nda oynanan mücadelede ezeli rakipler sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Yıllar sonra ilk kez Galatasaraylı taraftarların deplasman tribününde bulunduğu maçta Fenerbahçe yönetiminden yakışmayan bir hareket geldi.

Mücadelenin sona ermesinin hemen ardından deplasman tribünün olduğu yerdeki hoparlörleri çalıştıran sarı-lacivertliler sağır edecek seste “Seni bizden başka kimse sevemez, Fenerim” marşını dinletti

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