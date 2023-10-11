Fenerbahçe'den flaş Batshuayi kararı. Menajeri İstanbul'a çağırıldı

Michy Batshuayi'nin durumundan memnun olmayan Fenerbahçe'de yönetim, Belçikalı golcünün geleceğiyle alakalı oyuncunun menajerini İstanbul'a çağırdı.

Fenerbahçe'den flaş Batshuayi kararı. Menajeri İstanbul'a çağırıldı

Fenerbahçe'ye geçen sezon takıma katılan ve beklenen performansın altında kalan Michy Batshuayi'nin Sarı Lacivertliler'deki hikayesi sona eriyor.

Dzeko'nun arkasında yedek kaldığı için mutsuz durumda bulunan golcü oyuncu için orta yol bulunacak.

Devre arasında kendisine takım bulabilmesi için menajerini İstanbul'a çağıran yönetim, durumu yıldız oyuncuya da bildirdi.

Şampiyonluk yolunda takımda mutsuz futbolcu istemeyen İsmail Kartal'ın bu sebeple Batshuayi ile yolları ayıracağı gelen haberler arasında yer aldı.

Fenerbahçe yönetiminin Batshuayi'ye gelecek 10 milyon euro ve üzeri teklifleri kabul edeceğini de menajerine bildirdi.

Bu gelişme sonrası Belçikalı oyuncunun temsilcisi vakit kaybetmeden takım arayışlarına başladı.

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