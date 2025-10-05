Fenerbahçe'den forveti için sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu ve forvet Brandon Boston'ın "sol ayak bileği bağlarında burkulma kaynaklı 1. derece yaralanma" tespit edildiğini duyurdu.

Samsunspor maçına saatler kala Fenerbahçe'ye yıldızından çok kötü haber! Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada...

Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor! Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi sona erdi

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Fenerbahçe Beko oyuncusu Brandon Boston, takımımızın 3 Ekim Cuma günü Zalgiris Kaunas ile Litvanya'da oynadığı mücadelede sol ayak bileğinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sol ayak bileği bağlarında burkulma kaynaklı 1. derece yaralanma tespit edilmiştir. Brandon Boston'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Victor Osimhen'in dünyası yerle bir oldu! Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu

Mauro Icardi neden ısınmaya çıkmadı? Resmi açıklama geldi

Nihat Kahveci'den Galasaray-Beşiktaş derbisi sonrası flaş sözler! "Sergen Yalçın'ın söylediğine inanmıyorum"

Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş maçını değerlendirdi! O yıldız için çok sert sözler

Maça damga vuran skandal hata! Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar edilebilir

Kanarya puan farkını azaltmak için Karadeniz'de! İşte Samsunspor-Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'leri...