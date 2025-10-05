Fenerbahçe'den forveti için sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe'den forveti için sakatlık açıklaması!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, bir sakatlık açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, Brandon Boston'ın ayak bileğinde 1. derece yaralanma tespit edildiği kaydedildi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu ve forvet Brandon Boston'ın "sol ayak bileği bağlarında burkulma kaynaklı 1. derece yaralanma" tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Fenerbahçe Beko oyuncusu Brandon Boston, takımımızın 3 Ekim Cuma günü Zalgiris Kaunas ile Litvanya'da oynadığı mücadelede sol ayak bileğinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sol ayak bileği bağlarında burkulma kaynaklı 1. derece yaralanma tespit edilmiştir. Brandon Boston'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

