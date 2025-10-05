Samsunspor maçına saatler kala Fenerbahçe'ye yıldızından çok kötü haber! Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada...

Düzenleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam Samsunspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada mutlak galibiyet hedeflerken, takımın yıldız oyuncusundan teknik heyeti şoka uğratan bir haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Samsunspor maçına saatler kala kritik bir gelişme yaşandı. Brezilyalı kaleci Ederson, bu mücadelede forma giyemeyebilir.

EDERSON'UN MR'I ÇEKİLDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Maç sabahı ağrı hisseden kaleci Ederson Moraes'in öğle saatlerinde Samsun’da MR’ı çekildi. Brezilyalı eldivenin durumu, MR sonucunun ardından netlik kazanacak.

İRFAN CAN'IN DA SAKATLIĞI BULUNUYOR

Fenerbahçe'de Ederson'un forma giyememesi durumunda kaleyi Tarık Çetin koruyacak. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat'ın da sakatlığı bulunuyor.

