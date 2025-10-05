Samsunspor maçına saatler kala Fenerbahçe'ye yıldızından çok kötü haber! Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada...

Fenerbahçe'de Samsunspor maçına saatler kala kritik bir gelişme yaşandı. Brezilyalı kaleci Ederson, bu mücadelede forma giyemeyebilir.
EDERSON'UN MR'I ÇEKİLDİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Maç sabahı ağrı hisseden kaleci Ederson Moraes'in öğle saatlerinde Samsun’da MR’ı çekildi. Brezilyalı eldivenin durumu, MR sonucunun ardından netlik kazanacak.
İRFAN CAN'IN DA SAKATLIĞI BULUNUYOR
Fenerbahçe'de Ederson'un forma giyememesi durumunda kaleyi Tarık Çetin koruyacak. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat'ın da sakatlığı bulunuyor.
