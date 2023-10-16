Fenerbahçe'den Hull City'e kiralanan Bora Aydınlık: Bir meydan okuma

Fenerbahçe'nin Hull City'e kiraladığı genç oyuncu Bora Aydınlık, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den Hull City'e kiralanan Bora Aydınlık: Bir meydan okuma

18 yaşındaki futbolcu Bora Aydınlık, sezon başında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e kiralanmıştı.

İngiliz basınına konuşan Bora Aydınlık'ın açıklamaları şu şekilde;

"Kendim için top bendeyken yetenekli bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. En iyisi olmadığımı biliyorum ama yetenekli bir futbolcuyum. Çalım atmayı, bire bir oynamayı, orta yapmayı ve skorbordda yer almayı seviyorum. Zenit maçında (Fenerbahçe döneminde oynanan hazırlık maçında) oyuna girdiğimde olduğu gibi, oyunu değiştirebileceğimi düşünüyorum. Tempo açısından ve savunmayı geriye çekerek sahadaki oyunu değiştirebileceğimi düşünüyorum"

"Her oyuncunun aynı şeyi düşündüğünü biliyorum ama ben söylediklerimi yapabileceğimi göstermek için şansımı bekliyorum. Kendime oldukça güveniyorum ve her zaman da güveneceğim. Buraya gelmem, Championship'te oynayabileceğime dair bir meydan okuma"

"Gerçekten iyi bir kadromuz ve iyi bir menajerimiz var. Herkes bize yardımcı oluyor ve bu yıl başarılı olmamızı istiyor. Bence Premier Lig'e yükselebilmek için gerçekten iyi bir şampiyonluk adayı olacağız"

"Her fırsat önemlidir ve her gün karşınıza bir fırsat çıkmaz. Hayatınız boyunca onun için çalışmalısınız ve eğer fırsat gelir ve değer verirseniz, bir yıldız olursunuz. Eğer gelmezse, sadece gidersiniz. Kulübün bana güvendiğini biliyorum. Ben de kulübe güveniyorum. Bu yüzden mücadeleye hazır olduğum sürece daha birçok fırsatın geleceğini biliyorum"

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