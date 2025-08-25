Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Allan Saint-Maximin Meksika'da mükemmel başladı

Fenerbahçe’den ayrılan Allan Saint-Maximin, yeni takımı Club America’da çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.
Meksika temsilcisi, rakibini 4-2 mağlup ederken Fransız yıldız 62. dakikada Rodriguez’in yerine oyuna dahil oldu.
89. dakikada sahneye çıkan Saint-Maximin, attığı golle takımını 3-2 öne geçirdi ve galibiyetin kapısını araladı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 31 maçta 4 gol, 5 asistlik katkı yapan 27 yaşındaki oyuncu, America kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.
Saint-Maximin’in performansı, Club America taraftarlarından da tam not aldı.
İşte o gol;
¡Debutó, anotó y lo bailó! ????????????— Club América (@ClubAmerica) August 25, 2025
¡El primero de Allan Saint-Maximin como Águila! ???????? pic.twitter.com/4cOKHrOGaN
