Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Allan Saint-Maximin Meksika'da mükemmel başladı

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren ve takımdan olaylı bir şekilde ayrılan Allan Saint-Maximin, Meksika ekibi Club America'ya transfer olmuştu. Yıldız oyuncu, yeni takımıyla ilk maçında adeta şov yaptı.

Fenerbahçe’den ayrılan Allan Saint-Maximin, yeni takımı Club America’da çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.

Meksika temsilcisi, rakibini 4-2 mağlup ederken Fransız yıldız 62. dakikada Rodriguez’in yerine oyuna dahil oldu.

89. dakikada sahneye çıkan Saint-Maximin, attığı golle takımını 3-2 öne geçirdi ve galibiyetin kapısını araladı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 31 maçta 4 gol, 5 asistlik katkı yapan 27 yaşındaki oyuncu, America kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.

Saint-Maximin’in performansı, Club America taraftarlarından da tam not aldı.

İşte o gol;

