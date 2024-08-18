Fenerbahçe'den olaylı Göztepe maçı açıklaması. Galatasaray'a çok sert cevap

Fenerbahçe'nin, Göztepe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada olaylar çıkmıştı. Devre arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç saldırıya uğramıştı.

Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamayla Ali Koç'u hedef alırken, Fenerbahçe cephesinden bu açıklamaya sert cevap geldi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, kulüp televizyonunda Göztepe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu, Galatasaray'a karşılık verdi.

Burhan Kızılhan'ın açıklamaları şöyle:

"Bu yayın çok önemli çünkü hep yaşadığımız çok ciddi algılar başlamış durumda. Bizzat olaylara şahit bir kişi olarak yaşananları anlatmak istiyorum. Her şey çok iyi başlamıştı. Güzel bir deplasmandı. Hazır bir şekilde İzmir'e seyahatimizi yaptık. Maalesef maç günü yaşananlar akıl almaz. Önümüze düşen görüntüler bizi şoke etti. Nerede görülmüş bir takımın formasının yakılması! Kimdir bu insanlar. Yazık, günah! Hiç kimse mi yok etrafta!"

"Bir taraftarımızın meydanda forması üzerinden çıkarıldı. Ne bu! Gasp değil mi! Ne yapıyor orada emniyet güçleri. Bizim canımızı çok sıkan maç öncesi yaşananlar oldu."

"Çok merak ediyorum. Hem o formayı yakanları ve bu formayı çıkaranlara ne yapacaklar çok merak ediyorum. Yaptılarsa çok özür diliyorum. En büyük provokasyon bu!"

"Bütün taraftarlarımızın kimlik kontrolü, paso kontrolü, üst araması yapılıyor. Bunlar taraftar. Hepsini bir kere aramışsın, bir daha stadın önünde niye arıyorsun. Biz stada girdiğimizde maalesef taraftarımız hala stadın dışındaydı."

"Burada taraftarımıza yapılan olaylar bizleri şoke etmiştir. Akıl almaz görüntüler vardır. Biber gazı ile taraftarımıza orantısız güç uygulanmıştır."

"Biber gazı ne demek! Ne oluyor? Bunun manası nedir? Madem girişlerde sıkıntılar var daha erken alırsınız taraftarı içeri. Türkiye'nin dört bir yanında deplasmana gidiyoruz. Bu sıkıntılar neden İzmir'de oluyor!"

"Bu statta şaşırdığım olaylardan biri de şu; biz maçı izleyemedik çünkü 5. dakikadan itibaren protokol tribünü koltukları kırıldı. Bakım mı yapılmadı bilmiyorum ama inşallah bir sonraki maça bunu düzeltirler ve diğer takımlar bunu yaşamaz."

"Hem localar tarafından hem de taraftarlar tarafından çok ciddi taciz ve kötü kelimelerle ilk yarıyı tamamladık. Hatta sayın başkanımız oradan sorumlu emniyet müdürüyle konuştu ve bu konuyu aktardı. O da 'İkinci yarıda bu sayıyı artırmamız gerekiyor ama maalesef yeterli sayıda emniyet gücünü buraya getirmedik' dedi. Telefonumuz da susmuyor, taraftarlar henüz içeri girememiş."

"Maç öncesi, ilk yarı, maç sonu ben şahsen Göztepeli yöneticileri görmedim. TFF yetkilileri vardı, sağ olsunlar hep bizimle birlikteydiler. Aşağıda yönetici olduğunu söyleyen bir şahıs başkanımız sahadayken provokasyonun en büyüğünü yaptı. Biz orada görüşmemizi yaptıktan sonra karşımıza çıktı. Onun dışında gördüğümüz bir Göztepeli yönetici görmedim."

"Ciddi algılar başlamış. 200-250 taraftarımızın hala stada giremediğini duyunca onların yanına gitmek üzere protokolden deplasman tribününe gitmek üzere yola çıktık. Biz 2-0 öndeyiz! Neden provoke edelim? Ne yapsaydık, oradan uçsa mıydık? Ancak bu şekilde gidebilirdik. Başka bir amacımız olsa 10 kişi giderdik. Neden sadece akreditasyonu olan gitmedi. Diğer yöneticilerimiz de üst tarafta sıkıntı yaşayan taraftarlar için üstten gitti. Bizim yöneticimiz Alper Alpoğlu biber gazı yedi dün. 15-20 dakika gözleri kapalı kaldı. Onlarca kişi dün biber gazı yedi. Neden biletli taraftar maça girmek istiyor! Niye? Geç kaldığınız için! Böyle bir şey olabilir mi?"

"Arkadan kahpece yapılan bir saldırı sonrası başkanımızla birlikte protokole çıkıp maçın kalanı seyrettik. Bundan sonrası gerçekten akıl almaz. O şahıs hakkında normalde hemen işlem yapılması lazım. Çünkü bizim stadımızda böyle yapılıyor bu! Spor şube bunu hemen alıp karakola götürür. Bu şahıs 50 dakika maçı izlemeye devam etti. Sanki ona hediye verirmiş gibi maçı izlemeye devam etti."

"Görevli mi, çalışan mı bilmiyorum. Göztepe ve TFF'nin bunu paylaşması gerekiyor ama bunu dünyanın hiçbir yerinde açıklayamazsınız. Sen arkadan kahpece Fenerbahçe Başkanına saldıracaksın ama senin hakkında hiçbir şey yapılmayacak."

"Spor şubeyle de görüştük. Bize şahıs hakkında işlem yapıldığını söyledi. Gözümüzün içine baka baka bunu söyledi. Devlete karşı boynumuz kıldan ince. Orada spor şube müdürünün söylediklerine güvendik ama sonra o şahsın serbest bırakıldığını gördük."

"Spor şubeyle de ilgili, çalışanlarla da ilgili gerekli şikayetleri yapacağız."

GALATASARAY'A OLAY CEVAP

"Malum camianın yapmış olduğu açıklamayı ben de okudum. Buna yorum bile yapamıyorum. Fırsat ellerine geçtiğinde tekrar gündeme geldiler. Kendi stadyumundaki baskın yapar gibi girerek konusu... Bu açıklamayı Galatasaray Başkanı da görmüştür. Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek bu hadise yaşandığında stadyumda mıydı? Madem oradaydı bu yaşananlar olduğunda neden yanımıza gelmedi? Bence kendi işlerine baksınlar."

GÖZTEPE'YE TEPKİ

"Fenerbahçe forması meydanda yakılacak ama provokasyonu Fenerbahçe yaptı. Taraftarımız forması gasp edilecek ama provokasyonu Fenerbahçe yaptı. Akredite kart sahihi başkan ve bir yönetici taraftarımızın yanına gidecek provokasyonu biz yaptık. Bunun değerlendirmesini PFDK yapar. Biz de gerekli dönüşleri yaparız. Göztepe'nin açıklamasında 6222 ile bu konunun ne alakası var? Taraftarımıza sesleniyorum bu algılara gelmeyin."