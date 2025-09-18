Fenerbahçe'den resmi açıklama! Ali Koç TFF'ye gidiyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çıkarma yapacak. Sarı-lacivertli yönetimin gündeminde, hakem tartışmalarının merkezindeki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu olduğu ve Gündoğdu'nun görevinden istifasını talep edeceği iddia edildi.

CİHAN AYDIN VE ONUR ÖZÜTOPRAK'A DA YAPTIRIM TALEBİ



Ayrıca Fenerbahçe, 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor karşılaşmasında verdiği kararlarla büyük tepki çeken hakem Cihan Aydın ve VAR hakemi Onur Özütoprak için de disiplin ve yaptırım uygulanmasını isteyeceği aktarıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, saat 16.00'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerine gidecektir."

