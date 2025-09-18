Yediği gol olay olmuştu! Nihat Kahveci'den İrfan Can Eğribayat için flaş iddia

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe’nin sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi. Kahveci'nin yaptığı yorumlar, futbolseverler tarafından sosyal medyada adeta paylaşım rekorları kırdı.

İşte Kahveci'nin o yorumlarından öne çıkanlar;

"TEK YAPTIĞI YALANDAN ATLAMAK"

“Bu kadrodan ilk yarı bu futbol mu çıkar? Talisca bugün sahada yok. Cephede faul almak için yalandan atlıyor. Oğuz’un tek yaptığı içeri çekip orta atmak. Szymanski, Semedo topu alınca ileri koşu atıyor ya da kornerde paslaşıyor. Böyle futbol olmaz. İlk yarı Alanyaspor ikinci golü de bulabilirdi.”

Alanyaspor maçı sonrası daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe efsanesi 'Yapı'yı kimin kurduğunu açıkladı

Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi! "Bu sezon nasıl bitecek?"

"VAR ÇAĞIRMALIYDI"

“VAR tekrar çağırmalıydı. Kanıt yoksa bile çağırması gerekirdi. Güven’in eline geldiğini görüyorum ama dizden mi geliyor bakmak lazım. Oosterwolde’nin pozisyonda şiddeti bilmiyoruz, kendisi kalktı ve isyan etmeden geriye koştu”

"İRFAN CAN EĞRİBAYAT FENERBAHÇE'NİN 3. KALECİSİ OLUR"

“Futbol hatalar oyunu ama bu hata değil, bunun adı başka bir şey. Sezon başından beri iyi bir kaleci gerektiğini söylüyorduk. İrfan bugünkü hatasıyla artık 3. kaleci olur. Futbol böyledir, bazı hatalar böyledir.”

Eintracht Frankfurt maçı Galatasaray'a 3 milyon euroya mal olabilir!

Ali Koç seçimi bıraktı! Resmen duyuruldu: TFF'ye gidiyor

Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın dönüş tarihi belli oldu!

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Tam 4 katı maaş...

İsmail Kartal'dan yönetime şok sözler! Domenico Tedesco tercihi sonrası...