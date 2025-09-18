Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi! "Bu sezon nasıl bitecek?"

Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçları dün akşam oynanadı. Fenerbahçe, sahasında Akdeniz ekibi Alanyaspor'u konuk ettiği maçta uzatmalarda yediği golle sahadan 1 puan ile ayrıldı. Usta isimler, hakem kararlarının damga vurduğu bu kritik maçı bugünkü köşelerinde kaleme aldı.

İşte o yazılardan öne çıkanlar;

"ORTA OYUNUNUN ORTASINDAYIZ"

"Fenerbahçe orta sahası yok gibiydi. İlk 45'te ne oyunu kurabildiler, ne defansif olarak organize oldular. Alanya takımı pasa izin verdi ama kalabalık kalarak da sürekli hatanın peşine düştü. Böyle bir atmosferde oynanabilecek en iyi formüle sahiplerdi. Uzatma dakikaları çok tartışılacak. Topu rakibe bırakıp, skoru koruma duygusuyla gelen açık davet, defansif sakarlıkla sonuçlandı yine. İrfan Can Eğribayat tutacağı topu içeri attı. Kalan iki dakika, iki korner ve bitiş düdüğü öncesinde iki penaltılık pozisyon. Birini geçseniz, ötekini çalmanız lazım. Tartışılan Cihan Aydın "oyna" dedi, VAR hakemi değerlendirmedi. Üç gün önce de çizgiyi geçen topta devreye girmediler. Kongre kaosunun rüzgarını birileri fırtınaya çevirmeye çalışıyor. Yine bir orta oyununun ortasındayız."

(Gürcan Bilgiç/Fotomaç)

"BİR SÜRE PENALTI ATMAMALI"

"Daha sezon başı ama temposuz başlangıçlar beni şaşırtıyor. Kadıköy'de taraftarın desteği ve kazandığı Trabzonspor maçının morali ile Fenerbahçe'den etkili başlangıç bekleyenler arasında ben de vardım. Fenerbahçe, ceza sahasına girince ne yapacağını bilemeyen kararsız oyuncular gördük. En azından ikinci devre golü arayan ve bunu taraftarına hissettiren bir oyun başlangıcı vardı ev sahibinin. En Nesyri'nin direkten dönen topu ve artan baskı, maçın gidişini Fenerbahçe'ye çevirmişti. Böyle anlarda kazanılan penaltıyı mutlaka gole çevirmek gerekiyor. Talisca topu kalecinin üstüne vurunca tam bir sessizlik oldu. Bence bir süre penaltı atmamalı. Bu, kaçırdığı ikinci penaltı oldu."

Ali Koç seçimi bıraktı! Resmen duyuruldu: TFF'ye gidiyor

Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın dönüş tarihi belli oldu!

(Ercan Taner/Sözcü)

"BU SEZON NASIL BİTECEK?"

"Fenerbahçeli oyuncular son dönemde hakemin lehlerine verdiği kararların etkisinde o kadar kalmışlar ki, temas alan kendini yere atıyor, düdük bekliyor. Kafalarını bu işlere yormak yerine futbollarını oynamaya odaklansalar eminim çok daha iyi bir görüntü ortaya çıkacak. İlk yarıda az ve öz gelen Alanyaspor'un bulduğu pozisyonlar daha net. Biraz daha işi ciddiye alsalar, doğru adamı bulsalar Fenerbahçe soyunma odasına 3 farklı yenik gidebilir. Ucuz atlattı. Belli ki hoca da benim gördüklerimden bahsetmiş soyunma odasında, ikinci yarıda daha soğukkanlı, daha işine odaklı ve daha doğru işler yapan bir Fenerbahçe vardı sahada ama bu kez de En-Nesyri'nin şutu direğe takıldı. Sonra yine hakem VAR'lığını hissettirdi! En fanatik Fenerbahçeli'nin bile içine sinmeyecek garip bir penaltı ve ilahi adalet. Sonra o pozisyona takılan Talisca, çok net atacağı iki pozisyonu kaçırdı. Sadece Talisca mı? hakemler de uydurdukları penaltının etkisinde kalıp, son pozisyondaki net penaltıyı vermedi. Ele çarpmadan bahsetmiyorum, Fenerbahçeli oyuncuyu sarılıp yere seriyor Alanyalı ve ne VAR ne de Cihan Aydın buna aldırış etmiyor. Bu sezon bu şeklide nasıl bitecek?"

(Engin Verel/Akşam)

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Tam 4 katı maaş...

İsmail Kartal'dan yönetime şok sözler! Domenico Tedesco tercihi sonrası...

Fatih Terim 'Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?' sorusuna yanıt verdi!

Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi açıklandı! Büyük sürpriz var

Anlaşma sağlandı! Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oldu: Fenerbahçe detayı dikkat çekti

Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi açıklandı!