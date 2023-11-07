Fenerbahçe'den Salih Özcan bombası!

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, orta sahasını Salih Özcan ile güçlendirecek.

Fred'in sakatlığı ve Crespo ile Zajc'ın yeterli olmayan performansı bölgede sıkıntı çıkardı.

ADIMLAR ATILACAK

Teknik direktör İsmail Kartal'ın onayıyla birlikte Fenerbahçe yönetimi, milli yıldız için önümüdeki günlerde somut adımlar atacak.

Dortmund'un Köln'den 5 milyon euroya transfer ettiği Salih Özcan'ın Alman ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Salih, Dortmund ile 45 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 2 asist yaptı.