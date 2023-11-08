Fenerbahçe, UEFA'ya gidiyor. Hakemlerle ilgili dosya hazırlandı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na; başkan Ali Koç'un açıklamaları damga vurmuştu. Kara para aklama, bahis konusunda çarpıcı ifadeler kullanırken, İzmirli hakem grubunun sahte raporla maç aldığını iddia etmiş ve "UEFA'ya IFAB'a şikayet edeceğiz" demişti.

Fenerbahçe'nin hukuk ekibi, Başkan Ali Koç'un bu açıklamalarının ardından harekete geçti. Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Ali Koç'un "Türk futbolunun Susurluk'u" şeklinde tanımladığı yaşanan olaylarla ilgili çalışmalar başladı.

Hakemler içindeki gruplaşmalar, atamalardaki usulsüzlükler, geçmiş tarihe alınan sağlık raporları, yasa dışı bahis ve şike iddiaları gibi konularda sarı lacivertlileri hukukçuları geniş kapsamlı bir dosya hazırlıyor. Kulüp bu dosyayı UEFA ve IFAB'a sunacak. Ayrıca İçişleri ve Spor bakanlıklarına da şikayette bulunulacak. Başkan Ali Koç da ilgili bakanlarla yüz yüze görüşmek için randevu isteyecek.