Fenerbahçeli eski futbolcu öldü. Ümit Birol kimdir?

Fenerbahçe, Samsunspor, Adana Demirspor, Altay'da forma giyen eski futbolcu Ümit Birol öldü. Ümit Birol kimdir?

Fenerbahçeli eski futbolcu öldü. Ümit Birol kimdir?

Eski futbolcu ve Samsunspor'un unutulmaz isimlerinden Ümit Birol hayatını kaybetti.

Ümit Birol, 2 yıl da Fenerbançe'de forma giymişti.

60 yaşındaki Ümit Birol'un kalp krizi geçirdiği belirtildi.

ÜMİT BİROL KİMDİR?

Samsun Irmak Sanayi'de başladığı futbol hayatında Samsunspor'da profesyonel oldu.

Antalyaspor, Adana Demirspor, Altay, Fenerbahçe gibi takımların da formasını giydi.

1991'de Altay'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve 2 yıl boyunca sarı lacivertli takımda yer almıştı.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük de yaptı.

1981-84 yılları arasında Samsunspor'da Fatih Uraz, Emin Kar, Tanju Çolak, Hasan Şengün, Ercüment Coşkundere, Levent Eriş, Naim Anuştekin, Rıfat Benli gibi oyuncularla birlikte forma giymişti.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden eski milli futbolcu Ümit Birol için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski futbolcusu Ümit Birol’un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Biri A milli, altısı olimpik milli olmak üzere toplam 7 müsabakada ay-yıldızlı formamızı giyen Ümit Birol, Samsunspor, Altay, Fenerbahçe, Kocaelispor, Çanakkale Dardanel, Adana Demirspor ve Eskişehirspor kulüplerinde forma giymiş, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olarak da hizmet vermişti. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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