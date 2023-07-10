Fenerbahçe son altı sezonda servet kazandı

Fenerbahçe futbolcu satışında açık ara zirvede yer aldı. Sarı lacivertliler, son 6 sezonda sattığı oyuncuların bonservisinden 130 milyon euro gelir elde etti.

Fenerbahçe son altı sezonda servet kazandı

Fenerbahçe, futbolcu ihraç eden bir yapıya dönüşürken Avrupa'nın en önemli oyuncu havuzlarından biri oldu. Sarı-lacivertliler Ali Koç'un başkanlığı döneminde Napoli, Lazio ve Real Madrid'e büyük rakamlarla oyuncu gönderdi.

Kanarya hemen her sezon en az bir oyuncuyu Avrupa'ya veya Arap Yarımadası'na yüksek bonservis bedeliyle satmayı başardı; performansını yükselttiği oyuncuların satışından önemli bonservis geliri elde etti.

Giuliano, Josef de Souza, Fernandao, Eljif Elmas, Vedat Muriqi ve Min Jae Kim'den sonra Arda Güler de kulübün kasasını doldurarak gitti.

Sözcü Gazetesi'nde yer alana habere göre; sarı lacivertliler Başkan Ali Koç yönetiminde 3 milyon Euro ve üzerindeki bonservis bedelleriyle futbolcu satışından 122.7 milyon Euro kazandı. Bu rakam dünkü kurla yaklaşık 3 milyar 507 milyon 752 bin TL gelir anlamına geliyor. 3 milyon Euro'nun altındaki bonservis gelirleri de eklendiğinde 6 sezondaki satış rakamı 130 milyon Euro'yu geçiyor.

Fenerbahçe’nin son 6 sezonda yaptığı yüksel bedelli satışlar şöyle:
- Arda Güler (Real Madrid): 20 milyon Euro
- Kim Min-jae (Napoli): 18 milyon Euro
- Vedat Muriqi (Lazio): 17.5 milyon Euro
- Eljif Elmas (Napoli): 16.2 milyon Euro
- Josef de Souza (Al Ahli): 15 milyon Euro
- Giuliano (Al Nassr): 10.5 milyon Euro
- Bruma (Braga): 6.5 milyon Euro
- Jailson (Dalian): 4.5 milyon Euro
- Sayyadmanesh (Hull City): 4.5 milyon Euro
- Berisha (Augsburg): 4 milyon Euro
- Ozan Tufan (Hull City): 3 milyon Euro
- Tisserand (Al İttifak): 3 milyon Euro
- Fernandao (Al Wehda): 3 milyon Euro

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