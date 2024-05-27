Genç adam arkadaşının annesini kız taklidi yaparak kandırdı: "Hamileyim!"

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Genç adam arkadaşının annesini kız taklidi yaparak kandırdı: "Hamileyim!"

Bir sosyal medya kullanıcısı, arkadaşının annesini kız taklidi yaparak arayıp hamile olduğunu söyleyerek kandırdı. O anlar kısa sürede viral oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, arkadaşının annesini kandırmak için oldukça yaratıcı bir yöntem kullandı ve olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Genç adam, arkadaşının annesini kız taklidi yaparak arayıp hamile olduğunu söyleyerek onu kandırdı.

Ali isimli arkadaşının annesini kandırmak isteyen genç adam, kadını arayarak sesini inceltiyor ve kendini 'Naz' olarak tanıtıyor. Ali'nin telefonlarını açmadığını belirten adam, arkadaşının annesine ağlayarak hamile olduğunu söylüyor. Duydukları karşısında şok olan kadının tepkisi, izleyenleri güldürürken "Arkadaşımın annesini oğlun beni hamile bıraktı diye nasıl trollüyorum" notuyla paylaşılan video, sosyal medyada hızla yayılarak binlerce kişinin ilgisini çekti.

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