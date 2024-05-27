Çoban köpeği sahibinin tek bir komutuyla tüm sürüyü topladı

Bir çoban köpeğinin sahibinin tek bir komutuyla tüm sürüyü toplaması, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sahibinin yanında oturan çoban köpeği, verilen komutla birlikte çevik bir şekilde koşarak hızlıca koyun sürüsünü topladı.

Görüntülerde, köpeğin işine odaklanmış ve hazır beklediği görülüyor. Sahibinin verdiği komutla harekete geçen köpek, çevik bir şekilde sürünün etrafında dönerek koyunları tek bir noktaya topladı. Bu olağanüstü yetenek, izleyenlerin hayranlığını kazanırken, köpeğin iş azmi ve sadakati de takdir edildi.