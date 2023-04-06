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Fenerbahçeli taraftarlar herkese tepki gösterdi. Sadece onu alkışladı

Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor maçında "Yönetim İstifa" tezahüratlarının ardından futbolculara da tepki gösterdi. En çok tepkiyi çeken Arao oldu.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 22:32
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Fenerbahçeli taraftarardan flaş tepki

Fenerbahçeli taraftarlar herkese tepki gösterdi. Sadece onu alkışladı
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Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı maçta taraftarlar "Yönetim istifa" derken, futbolculara da tepki gösterdi.

Sarı lacivertli taraftarlar takım önde olmasına rağmen herkesi ıslıkladı.

En çok tepkiyi ise teknik direktör Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmesi gerektiğini söyleyen Arao'ya oldu.

Teknik direktör Jorge Jesus'un sık sık tribünlere protestoları durdurmaları yönündeki hareketleri de taraftarları sakinleştirmedi.

Alkışı alan tek oyuncu ise 79. dakikada Valencia'nın yerine oyuna giren Arda Güler oldu. Taraftarlar genç futbolcuyu alkışladı.

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