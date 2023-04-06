Fenerbahçeli taraftarlar herkese tepki gösterdi. Sadece onu alkışladı

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı maçta taraftarlar "Yönetim istifa" derken, futbolculara da tepki gösterdi.

Sarı lacivertli taraftarlar takım önde olmasına rağmen herkesi ıslıkladı.

En çok tepkiyi ise teknik direktör Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmesi gerektiğini söyleyen Arao'ya oldu.

Teknik direktör Jorge Jesus'un sık sık tribünlere protestoları durdurmaları yönündeki hareketleri de taraftarları sakinleştirmedi.

Alkışı alan tek oyuncu ise 79. dakikada Valencia'nın yerine oyuna giren Arda Güler oldu. Taraftarlar genç futbolcuyu alkışladı.