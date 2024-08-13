Fenerbahçeliler çıldırdı. Lille maçına saatler kala Icardi göndermesi

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe bu akşam 3. ön eleme turu rövanşında Fransız ekibi Lille'i konuk edecek. Sarı-Lacivertli ekip deplasmanda 2-1 yenildiği rakibini Kadıköy'de mağlup ederek play off turuna kalmak istiyor.

Karşılaşma öncesi Lille cephesinden art arda paylaşımlar geldi. İlk olarak İstanbul'dan çeşitli görseller kullanıldı, "Fırtına öncesi sessizlik" yorumu yapıldı. Zorlu maçın başlamasına saatler kala yapılan paylaşım ise Sarı-Lacivertli taraftarları çıldırttı.

Lille'in resmi Instagram hesabından İstanbul'u tanıtan paylaşımda Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı kullanıldı. Sarı-Lacivertli taraftarlar Lille'in bu paylaşımına yoğun tepki gösterdi.