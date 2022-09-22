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Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta Ersin krizi baş gösterdi

Genç kaleci Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'ta sözleşme krizi yaşıyor.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 14:42
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Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş yönetimi ile tekrar görüşen Ersin Destanoğlu'nun teklifi beğenmediği öğrenildi

Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta Ersin krizi baş gösterdi
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Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş yönetimi ile tekrar görüşen Ersin Destanoğlu'nun teklifi beğenmediği kaydedildi. Fenerbahçe derbisi öncesinde, geçtiğimiz günlerde Ersin ile yönetim arasında yapılan birkaç toplantının ardından kriz yeniden patlak verdi.

genç kaleci, 4 yıllık mukaveleyle birlikte senelik 1.4 milyon Euro talep etti. Yönetim ise bu rakamı fazla buldu ve en son 1 milyon Euro ödeyebileceklerini iletti. Siyah-beyazlı idareciler, Ersin ile 5 senelik mukavele imzalamak istiyor.

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