Ghezzal'dan flaş sözler. 'Böyle bir açıklama yapacağım hiç aklıma gelmezdi' diyerek duyurdu

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle 5 maçtır forma giyemeyen Ghezzal, sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama yaptı.

Ghezzal şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir açıklama yapacağım hiç aklıma gelmezdi fakat artık bazı konulara açıklık getirmem gerektiğini düşünüyorum. Son zamanlarda sosyal medyada çok fazla sahte haberler görmeye başladık ve bize zarar vermek için yapıldığını belirtmek isterim. Taraftarımız bilsinler ki bu büyük kulübe her zamanki gibi %200'ümü vererek hazırlanıyorum. Teknik heyet ve sağlık ekibiyle (özel teşekkürü hak ediyorlar) bir an önce sahalara dönmem için elimizden geleni yapıyoruz. İyi niyetimden şüphe duyanlar için şunu hatırlatmak isterim ki son oynadığım Alanyaspor maçına sakat olduğum halde oynamak istedim ve bu sebeple devre arası oyundan çıkmak zorunda kaldım. O günden beri hazır olmam için maksimum şekilde çalışmalarım devam ediyor. En yakın zamanda hazır olmak dileğiyle, tüm arkadaşlarıma ve hocalarıma desteğim devam ediyor."