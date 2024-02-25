Fenerbahçe'nin 2 yıldızından gelen haber Samandıra'da tez yayıldı

Sarı lacivertli takımda orta sahadaki yokluğu derinden hissedilen Fred bugün de antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.
Sürecinin olumlu ilerlediği öğrenildi.
Kasımpaşa maçında kadroya alınmayan Osayi-Samuel'in ise ciddi bir problemi yok.
Milli takımdan kalma ağrıları bulunan Nijeryalı futbolcu bugün de antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Bu yıldızlardan gelen iyi haberler teknik heyetin yüzünü güldürdü.
İrfan Can Kahveci’nin ise 2 ile 4 hafta arası takımdan uzak kalacağı konuşuluyor.
İlgili Haberler