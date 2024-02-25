Arda Turan intikamını aldı

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Arda Turan intikamını aldı
Sahasında Sakaryaspor ile karşılaşan Eyüpspor sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Trendyol 1. Lig’in 24. Haftasında Eyüpspor sahasında Sakaryaspor ile kozlarıı paylaştı.

Eyüp Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Eyüpspor’a galibiyeti getiren golleri 28’de Regattin 70’de Taşkın İlter 80’de Ahmet Kutucu kaydetti. Sakaryaspor’un golleri ise 57’de Hasan Kılıç 90+5’te Çağlayan Menderes attı.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı 2-0 kazanan Sakaryaspor Arda Turan’ın galibiyet serisini sona erdirmişti.

Bu skor ile puanını 58'e çıkaran Eyüpspor Göztepe'nin 9 puan önünde yer alarak liderliğini sürdürdü.

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