Arda Turan intikamını aldı

Trendyol 1. Lig’in 24. Haftasında Eyüpspor sahasında Sakaryaspor ile kozlarıı paylaştı.
Eyüp Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Eyüpspor’a galibiyeti getiren golleri 28’de Regattin 70’de Taşkın İlter 80’de Ahmet Kutucu kaydetti. Sakaryaspor’un golleri ise 57’de Hasan Kılıç 90+5’te Çağlayan Menderes attı.
Ligin ilk yarısında oynanan maçı 2-0 kazanan Sakaryaspor Arda Turan’ın galibiyet serisini sona erdirmişti.
Bu skor ile puanını 58'e çıkaran Eyüpspor Göztepe'nin 9 puan önünde yer alarak liderliğini sürdürdü.
İlgili Haberler