Beşiktaşlı yıldızın hafızasını kaybettiği ortaya çıktı

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Beşiktaşlı yıldızın hafızasını kaybettiği ortaya çıktı
Kasımpaşa maçında yüzüne aldığı darbe sonrası yerde kalan Beşiktaşlı Necip Uysal o gün hafızasını kaybettiğini açıkladı

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Necip Uysal Youtube’da yayınlanan Mehmet Demirkol’un Galaxy Rehberi programına katıldı.

Mehmet Demirkol’un “hafızandan hangi anıyı silmek istersin” diye sorması üzerine konuşan Necip Uysal bomba bir itirafta bulundu.

Kasımpaşa maçında kafasına aldığı darbe üzerine hafızasını kaybettiğini söyleyen Necip Uysal Beşiktaş’ın Kasımpaşa’ya 3-1 kaybettiği 5 Ocak 2024 tarihini hatırlamadığını söyledi.

Mücadelenin 52. Dakikasında gelişen Kasımpaşa atağında topa kayarak müdahale eden Necip Uysal kafasını Fall’un baldırına çarpıp yere yığılmıştı.

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