Fenerbahçe'nin kaptanının yakın çevresine dedikleri ortaya çıktı

Fatih Saboviç
Fenerbahçe'nin kaptanının yakın çevresine dedikleri ortaya çıktı
Fenerbahçe’de Crespo’nun takımdan ayrılması sonrası orta saha rotasyonuna iyice dahil olan kaptan Mert Hakan Yandaş’ın performansı yüzleri güldürüyor.

Kasımpaşa maçında attığı frikik golüyle takımının 1-0 geriden gelip 2-1 kazanmasındaki aslan payına sahip olan kaptan Mert Hakan Yandaş, dümenine geri döndü.

Süper Lig kariyerindeki ilk frikik golünü atan Mert’in performansı, Türkiye Kupası maçlarıyla yükselişe geçmişti.

24 MAÇ SONRA GERİ DÖNDÜ

Kasımpaşa mücadelesinde 24 haftalık aranın ardından ligde ilk 11’e geri dönen Mert, oynadığı futbolla göz doldurdu.

Tecrübeli yıldızın yakın çevresine daha yeni döndüğünü ve her anlamda sadece futboluna odaklı kalarak şampiyonluk hedeflediğini söylediği öğrenildi.

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